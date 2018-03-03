Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün gece Malatya-Sivas Karayolunda iki aracın çarpışması sonucu yaşanan feci kazada Hatice Çolak(80) ve Halit Güler (65) olay yerinde hayatlarını kaybetti 4 kişi ise yaralandı. Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Çolak’ın da (40), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza kurbanı 3 kişinin cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün Yazıhan ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ile çok sayıda kişi katıldı.