Dün gece Malatya-Sivas Karayolunda iki aracın çarpışması sonucu yaşanan feci kazada Hatice Çolak(80) ve Halit Güler (65) olay yerinde hayatlarını kaybetti 4 kişi ise yaralandı. Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Çolak’ın da (40), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza kurbanı 3 kişinin cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün Yazıhan ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ile çok sayıda kişi katıldı.
Malatya’daki kazada ölü sayısı 3’e yükseldi
03.03.2018 - 17:52 | Son Güncelleme: 03.03.2018 - 17:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya-Sivas karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 3’e yükseldi.
Etiketler : malatya,malatya kaza,haberler,
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