Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Malazgirt'in Gülkoru köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malazgirt'ten Ağrı istikametine gitmekte olan Mehmet Polat yönetimindeki 61 AF 489 plakalı hususi otomobil, Gülkoru köyü mevkiinde karşı yönden gelmekte olan Taylan Çetin idaresindeki 35 MIP 64 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Araçta sıkışan Hanifi ve Saime Polat olay yerinde hayatını kaybederken, her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından hurdaya dönen araçtaki Hanifi ve Saime Polat'ın cansız bedenleri çıkartılıp Malazgirt Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazada yaralanan 6 kişi ise olay yerine çağrılan ambulanslarla Malazgirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Polat ailesinin hasta ziyareti için Ağrı'nın Tutak ilçesinden Malazgirt'e geldiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.