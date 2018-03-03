Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yürüyüşe, araçlarını Türk bayraklarıyla donatan minibüsçüler de konvoy yaparak destek oldular. Bilecik Belediyesi Sosyal Tesisleri önünde toplanan kalabalık sloganlar eşliğinde askeriyenin önüne geldi. Organize Sanayi Bölgesinden yola çıkan minibüsçüler ise korna çalarak Jandarma Kışlası önünde buluştular. Açılan Türk bayrakları ve şehit düşen askerler için yapılan duanın ardından yürüyüş yapan grup ve minibüsçüler Otogar kavşağına kadar ilerledi. Destek yürüyüşü Otogar kavşağında sona erdi.

Öte yandan yürüyüşe, ülkücülerin yanı sıra yoldan geçen araçlar kornalarıyla, vatandaşlar ise akışlarıyla desteklerini gösterdi.