Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat sonucu İstanbul’dan Samsun'a yüklü miktarda hap getirip piyasaya süreceği bilgisi aldı. Cihan G.'nin İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada 560 adet hap (Galara isimli uyuşturucu etkisi doğuran ilaç) ele geçirildi. Olayla ilgili Cihan G. gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan Cihan G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Uyuşturucu etkili haplarla yakalandı
03.03.2018 - 19:49 | Son Güncelleme: 03.03.2018 - 19:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da uyuşturucu etkisi olan hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Samsun,uyuşturucu,
547843 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/547843.aspx
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