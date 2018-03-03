Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde meydana geldi. Ahmet K. idaresindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Ahmet K. ile arkasında oturan kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.