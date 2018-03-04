Alınan bilgiye göre, Alaaddin Aksözek yönetimindeki 22 KB 652 otomobil ile Çağdaş Culuk idaresindeki 22 HZ 521 plakalı otomobil Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi yolu İbrahim Zağra Caddesi'nde çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler Aksözek, Culuk ile Aksözek'in kullandığı araçta bulunan Fatma Aksözek ve Nurten Köse sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Edirne'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
04.03.2018 - 01:49 | Son Güncelleme: 04.03.2018 - 01:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'de otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Etiketler : edirne,kaza,trafik kazası,
547900 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/547900.aspx
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