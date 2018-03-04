Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YGeçen ay 16 ülkede başlatılan kurslarda açılan sınıf sayısı 50, kursiyer sayısı da 550 oldu. İstanbul’daki eğitime başvuranlar arasından 40 sporcu seçildi. Bu sporcular, 27 Kasım - 4 Aralık 2017 tarihleri arasında İstanbul’daki Okçular Vakfı Spor ve Kültür Merkezi’nde bir haftalık bir eğitim aldı. Kursiyerlere Osmanlı menzil oku yapımından yay kurulumuna, ok atma tekniklerinden Türk okçuluğu puanlama sistemine kadar birçok konu öğretildi. Üç ay sürecek kursların ardından her ülkede Türk Okçuluğu puanlama sistemiyle yarışmalar düzenlenecek. Dereceye giren sporcular, 2018 Türkçe Yaz Okulu’na katılma hakkı kazanacak.