Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Berkovic’in 60 fotoğraftan oluşan sergisine Hırvatlar yoğun ilgi gösterdi. 2 bin fotoğraflık bir koleksiyona sahip olduğunu ifade eden Berkovic “Türkoloji mezunuyum. Turist rehberi olarak sık sık Türkiye’yi ziyaret ediyorum. Bu sergi, uzun zamandır kendime sakladığım ancak bu şekilde kimsenin göremeyeceğini anladığımda ise fotoğrafları başkalarıyla da paylaşma isteğimin bir sonucu. Bir de İstanbul sergisi açmak istiyorum” şeklinde konuştu. Anadolu coğrafyası ve kadim medeniyetinin izlerini gözler önüne seren “Sonbaharda Kapadokya” sergisi, 23 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.