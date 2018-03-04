Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel solüsyonla güneş, su ve topağa gerek kalmadan süs bitkilerinden ağaçlara, yosunlara kadar her türlü bitkinin yıllarca yeşil kalması sağlayan Sancar, dünyada sadece birkaç ülkede uygulanan ama içeriği sır gibi saklanan solüsyon üzerinde deneysel aşamaya geçtiğini vurguladı. Başarılı sonuç elde edince ürünün ticarileştirilmesine geçtiklerini aktaran Sancar, keşfinin özellikle yeşil bina projelerinde çok tercih edildiğini vurguladı. Orman ve Su İşleri Bakanlığından aldıkları resmî izinle bin 500 metre yükseklikteki ormanlardan kara yosunu ve ağaçları tabiata zarar vermeden topladıklarını belirten Sancar, toplanan bitkileri solüsyonla işlediklerini ve peyzaj çalışmaları için hazır hâle getirdiklerini kaydetti. Sancar "Tüm ürünlerimiz organiktir. İçinde bir toksik bulunmuyor. İç mekânlarda da rahatlıkla kullanılabilir. Bu bitkileri, okullarda, evlerde, hastanelerde, metro istasyonlarında ve havaalanlarında kısacası her türlü mekânda uyguluyoruz. İklimlendirme sağlıklı bir şekilde yapılırsa 10 yıla kadar bu bitkileri yaşatmak mümkün” dedi. 600 yaşındaki bir zeytin ağacını da stabilize etmeyi başardıklarını ifade eden Sancar, gelecekte ihracat yapmaya başlayacaklarını söyledi.