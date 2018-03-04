Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyadaki sayılı tohum gen merkezlerinden biri olan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan Ulusal Tohum Gen Bankası, gelecek nesillerinin tohum ihtiyaçlarını İzmir’de saklıyor. Eksi 19 dereceye varan şifreli odalarda 60 binden fazla örneği saklayan merkezde 3 bin 300’den fazla tür bulunuyor.

Kendilerine gelen tohumların öncelikle canlılığına baktıklarını ifade eden ziraat mühendisi Lerzan Gül Aykas “Muhafaza için yeterli olan tohumlar kurutma odasında bez torbalara konuluyor. Tohumların nem oranları yüzde 4-6’ya düşürülüp özel koşullarda muhafaza ediliyor. İlk set tohumlar, eksi 18 derecede 100 yıl dayanabiliyor. Bunlar gelecek nesillerin tohum ihtiyacı için saklanıyor. İkinci set 0 derecede, araştırıcıların projelerinde kullanacakları materyali muhafaza ediyor. Bunların araştırıcılara dağıtımını yapıyoruz. Türkiye’de araştırıcıların tohum ihtiyaçlarının yüzde 90’ı Ulusal Tohum Gen Bankamız tarafından karşılanıyor. Son 5 yılda 10 binden fazla tohum örneğinin dağıtımını yaptık” dedi.



ORGANİK TOHUM OLMAZ ORGANİK ÜRETİM OLUR

Organik tohumun olmadığını, organik üretimin olduğunu da ifade eden Aykas “Siz herhangi bir tohumu alıp bunu ilaç, kimyasal gübre kullanmadan üretirseniz ve üretim yaptığınız toprakta ilaç ve kimyasal gübre kalıntısı yoksa siz organik üretim yapmış olursunuz. Yerel çeşitleri genelde organik tohum olarak yanlış yorumluyorlar” diye konuştu.