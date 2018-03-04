Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arnavutköy'de bir tır ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların "Deprem oluyor sandık" demeleri, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy Haraççı Mahallesi'ne meydana geldi.

İddiaya göre 16 AOD 17 plakalı kamyon, dere üzerinde bulunan dar yolda karşı yönden gelen 44 BU 076 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile çıkan sesi duyan vatandaşlar olay yerine yardıma koştu.

Araç içerisinde sıkışan sürücüleri, çıkarmak ve tedavi uygulamak için itfaiye ve ambulans ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler yaralı sürücüleri sıkıştıkları yerden çıkarıp 112 ekipleri ile hastaneye sevk etti. Kazada uzun süre enkazı kalan kamyon ve tır ise ekiplerin yardımı yoldan çekilerek kapanan yol trafiğe açıldı.

Kaza anında olay yerinde bulunan bir vatandaş ise aynı noktada benzer kazaların daha öncede yaşandığını ifade ederek, "Kafa, kafaya vurdular. Her zaman burada kaza oluyor. Ben kaza anında deprem oluyor sandım" dedi.