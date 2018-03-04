Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Bursa’nın Osmangazi İlçesi Veysel Karani Mahallesinde Gökdere KYGS kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 F 1670 plakalı araç, girdiği kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybedip köprü demirlerini kırarak dereye uçtu. Ters şekilde suyun içine gömülen araçtan kendi imkanları ile çıkan Yunus Emre Kırlılar ve Mustafa Çağatay Çaycı, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından 5 metrelik dereden çıkarılan şahıslar, Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesine Kaldırıldı. Olayı gördüğünü belirten Fikret Kış, "Arkadaşlar karşıdan gelirken hızlı geliyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybetti köprü demirlerini kırarak dereye uçtular. Araç hızlıydı, kendi imkanları ile çıktılar araçtan. Biz de zaten görünce hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdik" dedi. Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.