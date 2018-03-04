Alınan bilgiye göre, Mehmet P. (29) idaresindeki 34 GY 3298 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dört yol kavşağına çarptı. Kazada sürcücü Mehmet P. ile yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkma hazırlığında oldukları belirlenen Pakistan uyruklu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Edirne'de trafik kazası: 8 yaralı
04.03.2018 - 09:57 | Son Güncelleme: 04.03.2018 - 10:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Etiketler : edirne,keşan,kaza,haberler,
547959 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/547959.aspx
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