Alınan bilgiye göre, Mehmet P. (29) idaresindeki 34 GY 3298 plakalı  otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dört yol  kavşağına çarptı. Kazada sürcücü Mehmet P. ile yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkma  hazırlığında oldukları belirlenen Pakistan uyruklu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.