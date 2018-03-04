Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Sivrihisar ilçesinde meydana geldi. Polis ekipleri, denetim sırasında durdurdukları 31 RG 541 plakalı hafif ticari aracı sigortasının yaptırılmadığı ve ruhsatının araçta olmaması nedeniyle trafikten men etti. Araç çekiciye yüklendiği sırada, araç sahibi olan kadın, 3 katlı binanın çatısına çıktı. Aracının götürülmesi halinde aşağıya atlayacağını söyleyen kadını polisler ikna etmeye çalıştı. Olay yerine itfaiye, 112 Acil servis ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Polisler, güçlükle ikna edip aşağıya indirdikleri kadını, daha sonra emniyete götürüldü.