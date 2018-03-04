Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yağmur nedeniyle araçların ilerlemekte güçlük çektiği görülürken meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışına karşı vatandaşları uyardı. Kent genelinde, gün boyunca yağışlı havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
04.03.2018 - 11:00 | Son Güncelleme: 04.03.2018 - 11:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış başladı.
Etiketler : İstanbul,yağış,
547972 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/547972.aspx
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