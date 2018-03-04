Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ, yoğun kar ve sise rağmen doldu taştı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi bir metreye kadar düştü. Ayrıca bu sene 157 santimetre ile en yüksek kar kalınlığına ulaşan Uludağ'da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 12, en yüksek sıfırın altında 2 olarak ölçüldü. Kar yağışı ve sisin de önümüzdeki hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.



"Oteller yüzde yüz dolu"

Uludağ'a tatilci akını ile ilgili açıklamalarda bulunan Alkoçlar Ege Bölge Müdürü Erçin Yalçın, "Sezon yeniden başladı bugün hava sıcaklığı eksi 12 derece, yoğun sis var ama inanılmaz bir talep var. Doluluk oranlarımız ise şu anda yüzde yüzlerde. 26 Mart'a kadar da bu şekilde devam ediyor. Bizler için çok iyi oldu. Sezon bitti derken sezon tekrar başladı. Ay sonuna kadar da doluluklar yüksek" dedi.