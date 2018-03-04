Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorguları tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen M.K. ve M.K.Ş. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Polis ekipleri, Meriç Nehri üzerinden 93 kilogram skunkun kayıkla yurda getirilerek İstanbul'a götürüleceği bilgisi üzerine harekete geçmiş, takibe alınan 2 araç, Uzunköprü ilçesi yakınında durdurulmuştu.

Araçlardan birinde 93 kilogram skunk ele geçirilirken, diğer aracın ise öncü olduğu tespit edilmişti. Olayla ilgili sürücüler M.K. ve M.K.Ş. gözaltına alınmıştı.