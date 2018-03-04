Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorguları tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen M.K. ve M.K.Ş. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Polis ekipleri, Meriç Nehri üzerinden 93 kilogram skunkun kayıkla yurda getirilerek İstanbul'a götürüleceği bilgisi üzerine harekete geçmiş, takibe alınan 2 araç, Uzunköprü ilçesi yakınında durdurulmuştu.
Araçlardan birinde 93 kilogram skunk ele geçirilirken, diğer aracın ise öncü olduğu tespit edilmişti. Olayla ilgili sürücüler M.K. ve M.K.Ş. gözaltına alınmıştı.