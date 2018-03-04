Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaynağı Bulgaristan'da bulunan Tunca Nehri'nin debisi bölgede etkili olan yağışlar ve kar erimesi sebebiyle yükseldi. DSİ verilerine göre, Değirmenyeni istasyonunda yağışların ardından debi 140 metreküp/saniye seviyesine çıktı. Sarayiçi'ndeki Fatih Köprüsü'nün bazı gözleri nehir suyunun yükselmesi nedeniyle kapanacak duruma geldi. Nehir suyu, nehrin yakınında bulunan Adalet Kasrı'na, buradan da Er Meydanı önüne kadar yayıldı. Kent merkezini Yeni İmaret Mahallesi ile bağlayan Fatih ve Kanuni köprülerinde ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor.