Kaynağı Bulgaristan'da bulunan Tunca Nehri'nin debisi bölgede etkili olan yağışlar ve kar erimesi sebebiyle yükseldi. DSİ verilerine göre, Değirmenyeni istasyonunda yağışların ardından debi 140 metreküp/saniye seviyesine çıktı. Sarayiçi'ndeki Fatih Köprüsü'nün bazı gözleri nehir suyunun yükselmesi nedeniyle kapanacak duruma geldi. Nehir suyu, nehrin yakınında bulunan Adalet Kasrı'na, buradan da Er Meydanı önüne kadar yayıldı. Kent merkezini Yeni İmaret Mahallesi ile bağlayan Fatih ve Kanuni köprülerinde ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor.
Tunca Nehri'nin debisi yükseldi
04.03.2018 - 12:21 | Son Güncelleme: 04.03.2018 - 12:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunca Nehri'nin debisi bölgede etkili olan yağışlar ve kar erimesi sebebiyle yükseldi. Yükselen nehir suyu Sarayiçi'ndeki bazı alanlara yayıldı.
Etiketler : tunca nehri,nehir debisi,
547991 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/547991.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER