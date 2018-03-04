Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, D1-D2 içme suyu depoları arasındaki borunun yapımı esnasında arıza meydana geldiği belirtildi.

5 MART PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 12'YE KADAR SU VERİLEMEYECEK

Bağlantı çalışmalarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, 5 Mart Pazartesi günü saat 12.00‘ye kadar Mezitli ilçesinin tamamı ile Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinin bazı mahallelerine su verilemeyeceği kaydedildi.

İŞTE SU KESİNTİSİNİN YAŞANACAĞI MAHALLELER

Açıklamada, su kesintisinin yaşanacağı mahalleler ise şöyle sıralandı; "Alsancak, Sağlık, Demirtaş, Turunçlu, Turgut Türkalp, Osmaniye, Tozkoran Selçuklar, Kurdali, Çavuşlu, Çukurova, Okan Merzeci, Aydınlıkevler, Dumlupınar, Cumhuriyet, Barboros, Akkent, Eğriçam, Güvenevler, Bahçelievler, Hürriyet, Limonluk, 50.Yıl, Menteş, Fuat Morel, Afetevler, Kocavilayet, İhsaniye, Nusratiye, Siteler, Gündoğdu, Hal, Müfide İlhan, Çilek, Özgürlük, Çay, Barış, Turgutreis, Mahmudiye, Bahçe, Mesudiye, Yeni Mah, Üçocak, Güneş, Şevket Sümer ve Karaduvar."