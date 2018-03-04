Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırklareli'ndeki Ergene Nehri'nin debisi, bölgedeki sağanak ve Yıldız Dağları'ndaki kar erimeleri sonucu yükselişini sürdürüyor. Debisi yükselen Ergene Nehri, Pehlivanköy, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde bazı noktalarda yatağından çıktı. Taşkın nedeniyle Pehlivanköy ilçesinde tarım arazileri ile panayır alanı sularla kaplandı. Panayır alanında birçok tesis binası taşkın nedeniyle suya gömüldü. Öte yandan, Lüleburgaz ilçesinde Eskibedir köyü ile Babaeski ilçesinin Katranca köyünde ulaşım sağlayan yollar kapandı. Devlet Su İşleri Müdürlüğü ile Karayolları ekipleri, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün debisi yükselmeye başlayan Ergene Nehri'nin bugün yatağından tamamen çıktığını söyledi. Nehrin taşması sonucu tarım arazileri ile panayır alanının su altında kaldığını belirten Açıkel, panayır alanındaki tesis binalarının tamamen suların altında kaldığını ifade etti. Açıkel, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.