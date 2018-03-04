İstanbul'da sabah etkisini gösteren sağanak yağmur, Eyüp'te bir parkın istinat duvarının çökmesine neden oldu. İdris Köşkü Caddesi üzerinde bulunan İdris Bitlis Parkı’nın yeni yapılan istinat duvarı, yağmur sularına dayanamayarak çöktü. Caddede park halinde bulunan 4 araç çöken duvarın altında kaldı. Bir kamyonet ise duvarın çökmesiyle devrildi ve başka bir araca çarptı.
Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, ekipleri duvar altındaki araçları kurtarma çalışması sürüyor.
Eyüp'te park duvarı çöktü, 4 araç göçük altında
04.03.2018 - 13:55 | Son Güncelleme: 04.03.2018 - 14:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eyüp'te yağmur nedeniyle parkın duvarı çöktü. 4 araç çöken duvarın altında kaldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
İstanbul'da sabah etkisini gösteren sağanak yağmur, Eyüp'te bir parkın istinat duvarının çökmesine neden oldu. İdris Köşkü Caddesi üzerinde bulunan İdris Bitlis Parkı’nın yeni yapılan istinat duvarı, yağmur sularına dayanamayarak çöktü. Caddede park halinde bulunan 4 araç çöken duvarın altında kaldı. Bir kamyonet ise duvarın çökmesiyle devrildi ve başka bir araca çarptı.
Etiketler : eyüp,haberler,son dakika,
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