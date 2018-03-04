Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Kızıltepe-Ceylanpınar karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yarımca köyünden A.A. kontrolündeki araç Kızıltepe-Ceylanpınar karayoluna çıktığı sırada Küplüce Kavşağında Kızıltepe'den Han köyüne hasta ziyaretine giden V.B. idaresindeki araç ile burun buruna çarpıştı. Kazada 4 yaşındaki A.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı aileden 6 kişi olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Kazada ölen küçük A.A.'nın battaniyesi yürekleri burktu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 110 itfaiye ve 112 acil servis ekipleri geldi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Yolun dar olduğunu ifade eden Tarlabaşı Köy Muhtarı Şinasi Çeçen, "Bu kavşakta sürekli kaza oluyor. Ceylanpınar ve Kızıltepe'yi birbirine bağlıyor. Bu yol 24 saat çalışıyor. Buraya mutlaka ışıklı kavşak yapılmalı. Bu kavşak sürekli ölümlü kazalarla karşılaşıyor. Bu yol aynı zamanda Derik'i de Kızıltepe'ye bağlıyor." dedi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.