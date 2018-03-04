Balıkesir Edremit'te 7 Şubat günü hayatını kaybeden ve kalp krizinden öldüğü sanılan 4 yaşındaki Kuzey Efe'nin öz babası Hüseyin E. (24) tarafından araç içinde gürültü yaptığı için boğulduğu öğrenildi. Bir eliyle direksiyon tutup diğer eliyle de dakikalarca çocuğunun ağzını kapatarak nefes alması engelleyen adam cinayetten 13 gün sonra polise teslim oldu. Öldürdüğü oğlunun cenazesine de katılan cani baba suçunu itiraf ettiği ifadesinde, "Yaramazlık yaptığı ve çok konuştuğu için ağzını burnunu kapattım. Pişmanım" dedi.
ACILI ANNE BOŞANMA DAVASI AÇTI
Oğlunu kaybeden anne Melis E. ise 4 aylık bebeğiyle ailesinin yanına taşındı. Acılı anne boşanma davası açtı.
(Akşam)
4 yaşındaki Kuzey Efe öz babası tarafından öldürüldü
04.03.2018 - 14:55 | Son Güncelleme: 04.03.2018 - 16:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kalp krizinden dolayı öldüğü zannediliyordu, 4 yaşındaki Kuzey Efe'yi 'gürültü yapıyor' diye öz babasının boğarak öldürdüğü ortaya çıktı.
Balıkesir Edremit'te 7 Şubat günü hayatını kaybeden ve kalp krizinden öldüğü sanılan 4 yaşındaki Kuzey Efe'nin öz babası Hüseyin E. (24) tarafından araç içinde gürültü yaptığı için boğulduğu öğrenildi. Bir eliyle direksiyon tutup diğer eliyle de dakikalarca çocuğunun ağzını kapatarak nefes alması engelleyen adam cinayetten 13 gün sonra polise teslim oldu. Öldürdüğü oğlunun cenazesine de katılan cani baba suçunu itiraf ettiği ifadesinde, "Yaramazlık yaptığı ve çok konuştuğu için ağzını burnunu kapattım. Pişmanım" dedi.
Etiketler : balıkesir,edremit,çocuğunu öldürdü,
548008 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/548008.aspx
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