Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir Edremit'te 7 Şubat günü hayatını kaybeden ve kalp krizinden öldüğü sanılan 4 yaşındaki Kuzey Efe'nin öz babası Hüseyin E. (24) tarafından araç içinde gürültü yaptığı için boğulduğu öğrenildi. Bir eliyle direksiyon tutup diğer eliyle de dakikalarca çocuğunun ağzını kapatarak nefes alması engelleyen adam cinayetten 13 gün sonra polise teslim oldu. Öldürdüğü oğlunun cenazesine de katılan cani baba suçunu itiraf ettiği ifadesinde, "Yaramazlık yaptığı ve çok konuştuğu için ağzını burnunu kapattım. Pişmanım" dedi.



ACILI ANNE BOŞANMA DAVASI AÇTI

Oğlunu kaybeden anne Melis E. ise 4 aylık bebeğiyle ailesinin yanına taşındı. Acılı anne boşanma davası açtı.

(Akşam)