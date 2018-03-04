Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2 hafta önce yaralama suçundan tutuklu bulunduğu Denizli Cezaevi'nden firar eden ve 8 ayrı suçtan arandığı belirtilen Gülşah Y.'nin memleketi Seydişehir'e geldiği bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Gülşah Y.'nin evinde saklandığını tespit eden ekipler, dün akşam harekete geçti. Eve düzenlenen operasyonla Gülşah Y. yakalanarak gözaltına alındı. Gülşah Y., Seydişehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.