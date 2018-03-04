Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hazırlanan havuza Kıraç semtindeki kaplıcadan tankerle sıcak su taşınarak, merkezde barındırılan köpeklere kaplıca keyfi yaptırıldı. Veteriner ve bakım görevlilerinin teker teker havuza soktukları köpekler , şampuanla yıkandı, kurulanıp tüyleri tarandı, bakımları yapıldı.

Bakımevinde hazırlanan havuzun bulunduğu odanın duvarlarına da hayvanların üşümemesi için elektrikli ısıtıcılar konuldu. Yıkama işleminden sonra da bir süre dinlenmeleri için hazırlanan ahşap kasanın içine de yatak konuldu. Kaplıcanın sıcak suyunda banyo keyfi yapan sokak hayvanlarının keyfi görülmeye değerdi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Müdürü Hasan Güneş, "Sokaktan topladığımız hayvanların genel günlük bakımları yapıyor, özellikle termal havuzlarımızdan getirdiğimiz sularla dezenfekte ediliyor, genel kısırlaştırılmaları yapılıyor. Ancak 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa göre bunları tekrar doğal ortamlarına bırakmak zorundayız. Buradan vatandaşlarımıza çağrımız, petshoplardan alınan hayvanlar yerine buraya gelip bir hayvan sahiplenmeleri. Burada çok sağlıklı hayvanlara ve canlılara sahibiz" dedi.

Esenyurt Belediyesi Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ayda ortalama 250 civarında sokak köpeği ve sahipleri tarafından terk edilmiş hayvanlar bakıma alınıyor. Hasta ve yaralı olanlar tedavi edildikten sonra bulundukları alana geri bırakılıyor. Sahiplenmek isteyen vatandaşlara istedikleri hayvanlar ücretsiz olarak veriliyor.