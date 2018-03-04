Ulusal basında yer alan haberlerde, ülkenin Doğu Bölgesi'nde Akra-Cape Coast karayolunda bir yolcu otobüsü ile taksinin çarpıştığı bildirildi. Otobüste bulunan 29 yolcudan 10'u ve taksi şoförü olay yerinde yaşamını yitirdi, çok sayıda yolcu yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gana'daki trafik kazasında 11 kişi öldü
04.03.2018 - 15:51 | Son Güncelleme: 04.03.2018 - 16:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batı Afrika ülkesi Gana'da meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Etiketler : gana,kaza,haberler,
548022 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/548022.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER