Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal basında yer alan haberlerde, ülkenin Doğu Bölgesi'nde Akra-Cape Coast karayolunda bir yolcu otobüsü ile taksinin çarpıştığı bildirildi. Otobüste bulunan 29 yolcudan 10'u ve taksi şoförü olay yerinde yaşamını yitirdi, çok sayıda yolcu yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.