Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Hümeyra Atılgan, dün eşini işe gönderdikten sonra yakınları tarafından yatağında ölü bulunmuştu. Genç kadının cenazesi, Adli Tıp Merkezi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Akyazı'ya getirildi. 2 çocuk annesi için Gazisüleymanpaşa Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Genç kadının eşi Metin Atılgan ve ailesi, burada taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Hümeyra Atılgan, Karaçalılık Aile Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.
2 çocuk annesi 25 yaşındaki kadın yatağında ölü bulundu
04.03.2018 - 16:24 | Son Güncelleme: 04.03.2018 - 16:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yatağında ölü bulunan 25 yaşındaki iki çocuk annesi Hümeyra Atılgan, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Hümeyra Atılgan, dün eşini işe gönderdikten sonra yakınları tarafından yatağında ölü bulunmuştu. Genç kadının cenazesi, Adli Tıp Merkezi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Akyazı'ya getirildi. 2 çocuk annesi için Gazisüleymanpaşa Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Genç kadının eşi Metin Atılgan ve ailesi, burada taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Hümeyra Atılgan, Karaçalılık Aile Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.
Etiketler : sakarya,haberler,öldü,
548024 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/548024.aspx
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