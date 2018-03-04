Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Hümeyra Atılgan, dün eşini işe gönderdikten sonra yakınları tarafından yatağında ölü bulunmuştu. Genç kadının cenazesi, Adli Tıp Merkezi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Akyazı'ya getirildi. 2 çocuk annesi için Gazisüleymanpaşa Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Genç kadının eşi Metin Atılgan ve ailesi, burada taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Hümeyra Atılgan, Karaçalılık Aile Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

