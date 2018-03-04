Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mudanya ilçesinde öğleden sonra dolu yağışı etkisini gösterdi. Belli aralıklarla etkili olan dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Aralıklarla 1-2 dakika boyunca dolunun yağmasıyla vatandaşlar araçlarının zarar görmesini önlemek için üzerlerini örttü. Mudanya ilçesi Yörükali Mahallesi'nde çiftçilik yapan vatandaşlar yağan dolu sebebiyle zeytin, incir ve üzüm gibi meyvelerin doludan etkilenmeyeceğini söyledi. Dolu yağışı bir süre sonra yerini yağmura bıraktı.