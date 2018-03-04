Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay bugün akşam saatlerinde İslahiye ilçesi, Turgut Gazi Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi belirlenemeyen 27 DB 915 plakalı motosiklet ile 27 DA 505 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay sonrası çağrılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü acil serviste tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.