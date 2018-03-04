BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 21.30'da  yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul  (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle  programdan kaldırıldı.

 