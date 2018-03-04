Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Alaaddin Mahallesi Gölbent mevkiinde ormanlık alanı içindeki tarlaya gömülmüş bir kadın cesedi bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Battaniyeye sarılmış ve çıplak olarak toprağa gömülü vaziyette bulunan cesedin kimliğinin 2 çocuk annesi Dilara Kandak'a (23) ait olduğu belirlendi. Olay yerinde cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Kandak'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili geniş araştırma başlattı.