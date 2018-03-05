Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum'da iki oğulları askerde olan Huriye-Yaşar Mert çifti, üçüncü oğullarını da askere uğurluyor. Merkez Yakutiye ilçesinde çiftçilik yapan 3'ü erkek, 4 çocuk babası Yaşar Mert (54), büyük oğlu Âdem'in (32) Bilecik'te kısa dönem, küçüğü Muhammed'in (24) Elâzığ'da asker olduğunu belirterek, en küçük çocukları Mustafa'nın ise (22) Erzurum'un işgalden kurtuluşu olan 12 Mart günü Balıkesir'de vatani görevine başlayacağını ifade etti. Oğullarının üniversite mezunu olduğunu kaydeden baba Mert "Oğullarım tecillerini kaldırıp tek tek askere gitmeye başladı. Vatan bizim, bayrak bizim, ezan bizim. Böyle bir gurur, her babaya nasip olmaz. Çok şükür vatanımız var ki; biz de evlatlarımızı askere gönderiyoruz" diye konuştu. Üçüncü oğlunu da askere göndermeye hazırlanan anne Huriye Mert ise konuşmakta zorlandı. Gözyaşlarını tutamayan anne Mert, hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadıklarını söyleyerek, "Allah bütün evlatlarımızı korusun. Anlatılmaz bir duygu" dedi. Mustafa Mert de “Şimdi askerlik zamanı. Allah devletimize zeval vermesin" ifadesini kullandı.