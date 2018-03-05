Bu dönemde 1,2 milyondan fazla boşanma gerçekleşti. 2008 yılında 99 bin 663 olan boşanma sayısı geçen yıl sonu itibarıyla 128 bin 411'e yükseldi.
Boşanmalar yüzde 28,9 arttı
05.03.2018 - 02:33 | Son Güncelleme: 05.03.2018 - 02:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'de son 10 yılda evlenenlerin sayısında yüzde 7,09 gerileme yaşanırken, boşanan çift sayısı ise yüzde 28,9 artış gösterdi.
Etiketler : boşanma davası,
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