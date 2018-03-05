Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son yıllarda bazı kesimler tarafından ‘hediye’ bahanesi olarak lanse edilmeye çalışıldı, olmadı. Ancak buna rağmen Kadınlar Günü özelinde yapılan indirimler gelenek hâlini aldı. MSC Cruises de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle özel bir etkinlik düzenlemiş. 8 Mart’a kadar yapılacak satın alımlarda kabin başına 500 lira indirim imkânı sağlanan kadınlara, bu turlarda 1 hafta gibi kısa sürede 5 ülkeye kadar gezebilme şansı sağlanıyor. Bavul toplama derdi olmadan 5 ayrı ülke gezme fırsatının yanı sıra açık ve kapalı yüzme havuzları, spor ve eğlence, SPA, müzik ve şovlar da yer alıyor.