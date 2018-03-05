Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Farmasi tarafından geliştirilen siyah nokta kovucu ürün Aktif Karbon, pürüzsüz bir cilt vadediyor. Siyah nokta kovucu ürünler, yıkama jeli, maske ve serumdan oluşuyor. Ciltteki siyah nokta ve gözeneklerde hapsolmuş kir ve toksinleri yumuşatan serumla kirler arındırılırken, gözenek sıkılaştırıcı tonik de pürüzsüz bir cilde imkân veriyor.