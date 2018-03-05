Farmasi tarafından geliştirilen siyah nokta kovucu ürün Aktif Karbon, pürüzsüz bir cilt vadediyor. Siyah nokta kovucu ürünler, yıkama jeli, maske ve serumdan oluşuyor. Ciltteki siyah nokta ve gözeneklerde hapsolmuş kir ve toksinleri yumuşatan serumla kirler arındırılırken, gözenek sıkılaştırıcı tonik de pürüzsüz bir cilde imkân veriyor.
Siyah noktaları mıknatıs gibi çekiyor
05.03.2018 - 03:29 | Son Güncelleme: 05.03.2018 - 03:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gerek makyaj kalıntıları gerekse hava kirliliği, siyah nokta oluşumunu artırıyor.
Etiketler : farmasi,aktif karbon,
548101 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/548101.aspx
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