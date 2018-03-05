Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konu hakkında bilgi veren Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk "Uyuşturucu bağımlısının uçtan uca tedavisi ve sosyal hayata kazandırılması, ancak entegre çalışan bir ekosistemle mümkündür. Türkiye Rehabilitasyon Modeli projesi bunun için geliştirildi. Modelle, kurulacak rehabilitasyon merkezlerinin hizmet sunumu, finansmanı, insan kaynağı, akreditasyonu ve denetimini içeren kapsamlı bir altyapı çalışması yapıldı. Fizibilite çalışmaları sonucunda dünyadaki en iyi örnekler doğrultusunda Türkiye kültürüne uygun bir ekosistem tasarlandı. Şimdi ilgili bakanlıkların bu düzenlemeleri hayata koymasını bekleniyor" ifadelerini kullandı.