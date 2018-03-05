Sigaraya harcadığı paraları kumbaraya atan Değerli, biriken parayla 7 senede 100 bin kilometrelik yolculuk yaptı. Önce Türkiye’nin her yerini gezen Değerli, son yolculuğunda ise Gürcistan, Azerbaycan ve İran’ı gezdi. Sigara parasıyla yılda 5 bin TL’ye yakın para biriktirdiğini söyleyen Değerli, bu sene de Balkan ülkelerine gitmeyi planlıyor.
Sigarayı bıraktı dünyayı dolaştı
05.03.2018 - 08:32 | Son Güncelleme: 05.03.2018 - 08:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde evli ve 2 çocuk babası olan İbrahim Değerli (37), 7 yıl önce sigarayı bıraktı.
Etiketler : gezgin,
548152 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/548152.aspx
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