Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sigaraya harcadığı paraları kumbaraya atan Değerli, biriken parayla 7 senede 100 bin kilometrelik yolculuk yaptı. Önce Türkiye’nin her yerini gezen Değerli, son yolculuğunda ise Gürcistan, Azerbaycan ve İran’ı gezdi. Sigara parasıyla yılda 5 bin TL’ye yakın para biriktirdiğini söyleyen Değerli, bu sene de Balkan ülkelerine gitmeyi planlıyor.