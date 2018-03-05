Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıkuzey kesimlerde 4 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle güney, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 12

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 10

Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 18