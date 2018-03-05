Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van’dan İstanbul’a gitmek üzere havalimanına gelen İran vatandaşı A.J. isimli şahsın giriş kontrol noktasından geçtiği X-Ray cihazına bıraktığı valizinden arama yapıldığı belirtildi. Yapılan aramada, valizin iç yan kısmına zulalanmış 3 paket halinde toplam 5 kilo 800 gram afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan A.J. isimli şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.