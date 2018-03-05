Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van’dan İstanbul’a gitmek üzere havalimanına gelen İran vatandaşı A.J. isimli şahsın giriş kontrol noktasından geçtiği X-Ray cihazına bıraktığı valizinden arama yapıldığı belirtildi. Yapılan aramada, valizin iç yan kısmına zulalanmış 3 paket halinde toplam 5 kilo 800 gram afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan A.J. isimli şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Havalimanında İranlı şahsın valizinde 5 kilodan fazla uyuşturucu çıktı
05.03.2018 - 10:04 | Son Güncelleme: 05.03.2018 - 10:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van Ferit Melen Havalimanına gelen İranlı şahsın valizinde 5 kilo 800 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Etiketler : van,havalimanı,afyon sakızı,haberler,
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