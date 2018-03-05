Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, dün gece saatlerinde Karayaka Bulvarı İmbat Köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karayaka Bulvarı'ndan şehir merkezine seyir halinde olan Murat Can Y. (24) yönetimindeki 34 TA 2692 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün yan tarafından İmbat deresine uçtu. Kazada sürücü ile birlikte ve Sema Ç. (25) yaralandı. Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.