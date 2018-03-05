Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'da havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yağışlı olması bekleniyor.

Akşam saatlerine kadar Erzurum'un doğusu ile Kars, Ağrı ve Ardahan'da aralıklarla karla karışık yağmur ve kar, Iğdır'da da yağmur öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, güney ve güneybatıdan orta, zaman zaman hızı saatte 60 kilometreyi bulacak kuvvetli rüzgar esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 9, Erzincan'da 5, Tunceli'de 2, Kars, Ardahan ve Ağrı'da 1, Erzurum'da ise sıfır derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıkları ise Iğdır'da 14, Tunceli 13, Erzincan'da 12, Ardahan'da 8, Kars ve Ağrı'da 7, Erzurum'da 6 derece olacak.

Kent merkezlerinde kar kalınlıkları Erzurum ve Ardahan'da 4, Kars'ta 3 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezlerinde ise kar kalınlıkları Ergan'da 135, Sarıkamış'ta 78, Palandöken'de 76 ve Yalnızçam'da 31 santimetre kaydedildi.

Yetkililer, vatandaşları buzlanma, don ve pus olayları ile dik ve eğimli yamaçlardaki çığ tehlikelerine karşı uyardı.