Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte ait kapatılan çeşitli kurumları ile okullarında görevli ve yine örgüte bağlı okullarda çocukları eğitim alan, talimatla finansal kaynak sağlayan, yayın organlarına üye olan iddiasıyla 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, 25 şubat sabah saatlerinde harekete geçerek Alanya merkezli 7 ildeki şüphelilerin adreslerine baskın düzenleyerek gözaltına aldı. Ekipler, aynı operasyon kapsamında 1 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Bir hafta süren gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamaları emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Şüphelilerden 14’ü savcılık talimatıyla serbest kalırken, 9’u kadın 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.