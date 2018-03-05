Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nusaybin ilçesi Duruca Mahallesi'nde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: "İlimiz Nusaybin İlçesi Kırsal Alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon icra edilecektir. Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince; 05 Mart 2017 Pazartesi günü saat: 04:30 itibari ile İlimiz Nusaybin İlçesi Kırsal Duruca Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."