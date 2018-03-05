Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havaların bu sene önceki yıllara nazaran sıcak geçmesiyle birlikte doğa canlanırken, dağların eteklerinde eriyen karların yerini rengarenk kardelenler aldı. Karların arasından çıkan kardelenler güzel görüntüler oluşturdu.

Kardelenlerin açtığını gören ve fotoğraf çeken Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, "Van-Tatvan arasında Tatvan’a yaklaşık 20 kilometre mesafede sizinde dediğiniz gibi her yıl mayıs yada nisan ayında açan kardelenler ve ya yahut Nevruz olarak bildiğimiz çiçekler Mart ayının daha ilk günlerinde açtığını görüyoruz. Kardelenleri görmek bizi mutlu ediyor, sevindiriyor. Çünkü inanılmaz görsel bir şölen sunuyorlar. Fakat şu ana kadar kardelenlerin bu mevsimde açtığına şahitlik yapmadık. Belkide bunlar bize küresel iklim değişiminin bu bölgedeki iklim değişimin çok açık belirtileri, çok açık göstergeleri. Normalde bu kardelenlerin 1 yada 1.5 ay sonra görmemiz lazımdı buralarda. Dolayısıyla bu gün bunları burada görmek açıkçası bizi şaşırttı" dedi.