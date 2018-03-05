Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çankaya Semti'nde kendisini esnaf olarak tanıtıp ofis kiralayan kişinin piyasaya yüklü miktarda sahte para süreceği bilgisi üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde bulunan tabureler ile raf görünümündeki suntaların arasına gizlenmiş sahte 37 bin 550 lira, 100 dolar ve 8 çek ele geçirdi. Ekipler iş yerini kiralayan A.Ç'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, son iki ayda düzenlenen operasyonlarda 318 bin lira tutarında sahte para ele geçirildiği bildirildi.