Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Kağıthane’de ’torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarını takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, Gültepe Mahallesi’nde baskınlar düzenlendi. Yapılan operasyonda 36 kişi gözaltına alınırken, bir kilo 921 gr esrar, 692 gr bonzai, 19 gr kokain, 4 bin 100 adet ectacy, 4 adet silah, 3 adet hassas terazi, 7 bin 115 tl para, ve 12 adet av tüfeği ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.