Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi'nde oturan M.E. (25) ile H.E. (26) çiftinin oğulları K.E. (4), 6 Şubat akşamı nefes almadığı gerekçesiyle babası tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre, baba H.E., hastane görevlilerine, araba ile gezdirdiği sırada oğlunun fenalaştığını söyledi. Küçük çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. K.E’nin cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Cenaze sonrasında agresif tavırları ile dikkat çeken baba H.E, günler sonra jandarmaya teslim olarak olayı itiraf etti. Oğlunu boğduğunu iddia eden H.E. tutuklanarak Burhaniye Cezaevi’ne konuldu.