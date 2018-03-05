Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırklareli'ndeki Ergene Nehri'nin debisi, bölgedeki sağanak yağışlar ve Yıldız Dağları'ndaki kar erimeleri sonucu yükselmeye devam ediyor. Debisi yükselen Ergene Nehri, Pehlivanköy, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde bazı noktalarda taşarak ekili tarım arazilerine zarar verdi. Devlet Su İşleri Müdürlüğü ile Karayolları ekipleri, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.