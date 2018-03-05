Kırklareli'ndeki Ergene Nehri'nin debisi, bölgedeki sağanak yağışlar ve Yıldız Dağları'ndaki kar erimeleri sonucu yükselmeye devam ediyor. Debisi yükselen Ergene Nehri, Pehlivanköy, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde bazı noktalarda taşarak ekili tarım arazilerine zarar verdi. Devlet Su İşleri Müdürlüğü ile Karayolları ekipleri, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
Ergene Nehri taştı
05.03.2018 - 12:15 | Son Güncelleme: 05.03.2018 - 12:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trakya’da geçtiğimiz haftalarda etkili olan sağanak yağış ve Yıldız Dağları'ndaki karların erimesi sonucu Ergene Nehri'nin debisi yükseldi. Nehrin bazı bölgelerinde taşmalar oldu.
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