Edinilen bilgiye göre, Manisa’dan kargo ile tarım ilacı olarak Sivas’a gönderilen bir koli, Gültepe Mahallesindeki şubede nakil sırasında hasar gördü. Koliden çevreye beyaz bir sıvı ve gaz yayıldı. Beş kargo çalışanı gazdan etkilenince hastaneye kaldırıldı. Sivas AFAD müdürlüğü ekipleri. Sivas Numune Hastanesinde gözlem altına alınan 14 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu, bulaşma riskine karşı müşahede altında tutuldukları öğrenildi. Rahatsızlanmaya neden olan sıvının ve çevreye yayılan gazın ne olduğunu anlamak için inceleme başlattı.
Koliden çıkan gaz 14 kişiyi hastanelik etti
05.03.2018 - 13:36 | Son Güncelleme: 05.03.2018 - 14:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta kargodaki koliden çıkan gazdan etkilenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı. AFAD ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler : afad,sivas,haberler,
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