Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bir aile, ortak kullanılan yol kapatılınca evlerine 200 metre uzakta bulunan fındık tarlasından ulaşıyor. Akçakoca ilçesi Edilli köyünde yaşayan Kadir Topaloğlu, 20 yıl boyunca evlerine ulaşımı yanında bulunan komşusunun da ortak kullandığı yoldan sağladı. Ancak geçtiğimiz yıl arsa sahibi İ.G. ’ben arsayı sattım’ diyerek yola demir kapı çekip kilit vurdu. Yolun kapanması üzerine Kadir Topaloğlu ve ailesi bir yıldır 200 metre uzaklıkta bulunan fındık tarlasından evlerine gidip geliyor. Mağdur olan Kadir Topaloğlu hakkını aramak için açtığı davada 30 hissedarın bulunduğu yolun istimlak edilmesini talep ediyor.



'20 YIL ÖNCE ANLAŞTIK'

20 yıldır kullandıkları yola kilit vurulmasına şaşırdığını belirten Topaloğlu, "Biz komşumla 20 yıl önce şifayen bu yolu ortak kullanmak için anlaştık. Ancak 20 yıl sonra yola kilit vurdu. Ben buraya yıllar önce damat oldum. 20 yıl önce köy evini restore ettim. Ortak kullandığımız yolu kullanıyorduk. Şimdi yan komşum ben yolu sattım diyerek yola kilit vurdu. Ben de hakkım yok diye terbiyesizlik yapmamak için, evime 200 metre boyunca fındık tarlasından gidip geliyorum. Dava açtım. Çünkü evime gelip gittiğim yol yok. Allah göstermesin yangın çıksa itfaiye giremez. Hastalansam ambulans giremez. Bir yıldır pazar eşyalarımı el arabasıyla tarlalardan geçerek evime ulaşıyorum. Devletten tek istediğim bir an önce bu sorunun çözülmesi. Devlet istimlak kararı aldı. Ancak 30 hissedar varmış onlara ulaşılması zor oluyor zaman alıyor. Bu sorun için yardım istiyorum" dedi.